Курьер на электросамокате проехался по Можайскому шоссе

Курьер на электросамокате на большой скорости проехал по Можайскому шоссе

Поездку доставщика еды на электросамокате по Можайскому шоссе сняли на видео. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Ролик в Сеть выложил водитель машины, следовавшей в потоке. Он сравнил скорость автомобиля со скоростью самоката – спидометр показывал более 80 километров в час.

Еще в апреле 2020 года в Госдуме поддержали идею о введении регламента езды на электросамокатах. По словам заместителя председателя комитета по транспорту и строительству Владимира Афонского, скорость устройства – более 40 километров в час – представляет опасность.

Ранее необычный инцидент произошел на МКАД с водителем каршеринговой машины. Клиент сервиса "Делимобиль" проехал по встречной полосе и объяснил это тем, что запутался на дороге.

