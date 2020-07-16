Курьер на электросамокате проехался по Можайскому шоссе

14:27
Курьер на электросамокате на большой скорости проехал по Можайскому шоссе
Поездку доставщика еды на электросамокате по Можайскому шоссе сняли на видео. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Ролик в Сеть выложил водитель машины, следовавшей в потоке. Он сравнил скорость автомобиля со скоростью самоката – спидометр показывал более 80 километров в час.
Еще в апреле 2020 года в Госдуме поддержали идею о введении регламента езды на электросамокатах. По словам заместителя председателя комитета по транспорту и строительству Владимира Афонского, скорость устройства – более 40 километров в час – представляет опасность.
Ранее необычный инцидент произошел на МКАД с водителем каршеринговой машины. Клиент сервиса "Делимобиль" проехал по встречной полосе и объяснил это тем, что запутался на дороге.
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