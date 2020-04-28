В Госдуме поддержали введение регламента езды на электросамокатах

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский поддержал введение регламента езды для пользователей электросамокатов, гироскутеров и моноколес, сообщает Агентство "Москва".
Он напомнил, что иногда средства индивидуальной мобильности, которые двигаются по дорогам, тротуарам, пешеходным дорогам и по велодорожкам, развивают скорость более 40 километров в час.
"Двигаются они бесшумно. Поэтому с учетом того, что в законодательстве нет такого понятия, как средство индивидуальной мобильности, и эти средства не объединены в отдельную категорию, как полноправные участники дорожного движения, это обязательно нужно сделать", – подчеркнул Афонский.
Депутат отметил, что средств индивидуальной мобильности становится все больше и они набирают популярность среди россиян. Он добавил, что, по статистике, в 2018 году водителями на средствах индивидуальной мобильности было свершено 40 наездов на пешеходов, которые привели к травмам. В 2019 году они приводили уже не только к травмам, но и к двум смертельным случаям.
"В связи с этим, конечно, нужно наводить порядок", – заключил парламентарий.
Ранее сообщалось, что Минтранс доработал правила дорожного движения в России. Изменения касаются использования электросамокатов и гироскутеров.
Лицам, использующим средства индивидуальной мобильности, предлагается разрешить пересечение дороги по пешеходным переходам. При этом их скорость должна быть снижена до скорости, с которой двигаются пешеходы.
Помимо упомянутых электросамокатов и гироскутеров, к средствам индивидуальной мобильности также относятся ролики, самокаты, скейтборды, сегвеи, моноколеса. Предлагается дополнительно ввести требование о наличии фонаря у владельцев таких средств и отменить действие знака 3.1 "Въезд запрещен" для движения по тротуарам.
В Правила дорожного движения также были добавлены определения понятий "дорожное ограждение", "дорожная разметка", "дорожный знак", "направляющие устройства" и "островок управляющий".
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