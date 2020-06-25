В "Делимобиле" прокомментировали проезд клиента по встречной полосе МКАД

19:56
В "Делимобиле" прокомментировали проезд своего пользователя по встречке на МКАД
Машина, принадлежащая каршеринговому сервису "Делимобиль", выехала на встречную полосу на МКАД. Кадры, как сообщает телеканал Москва 24, появились в социальных сетях.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе компании. Представитель сервиса Ульяна Смольская рассказала, что после срабатывания автоматической системы слежения профиль водителя был установлен и заблокирован.
"По его [пользователя] словам, он перепутал дорожную развязку и выехал на полосу встречного движения. Когда обнаружил себя на полосе встречного движения, растерялся, но попытался максимально оперативно перестроиться", – заявила специалист.
По словам Смольской, ранее пользователь не нарушал никакие правила дорожного движения, в том числе и скоростной режим.
Как рассказал сам водитель, ему помешал технический сбой навигатора и недостаточно хорошее знание Москвы.
"Растерялся и поэтому развернулся на МКАД и поехал до ближайшего поворота. Вину свою осознаю", – заявил пользователь.
В "Делимобиле" пообещали разобраться в ситуации.
Ранее сообщалось, что после снятия коронавирусных ограничений в Москве спрос на каршеринг в столице вернулся к показателям до пандемии. Такие данные предоставили в каршеринговых сервисах.
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