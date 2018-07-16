СК возбудил дело после взрыва газового баллона на северо-западе Москвы

12 человек пострадали при пожаре в автосервисе

Уголовное дело возбудили после пожара на территории шиномонтажа на северо-западе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Дело завели по статье об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Опрашиваются свидетели, очевидцы, владельцы и персонал шиномонтажа, специалисты изучат записи с видеокамер и проведут экспертизы.

По информации следствия, в здании на улице Авиационная загорелся газовый баллон. Пострадали 13 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Возгорание на площади порядка 50 квадратных метров ликвидировали.

Сергей Собянин заявил, что пострадавшим оказывают необходимую помощь. Глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал, что преимущественно у них зафиксировали ожоги и их жизни ничего не угрожает. По его словам, состояние пострадавших оценивают как удовлетворительное и средней степени тяжести.

В ЦОДД предупредили, что из-за ЧП движение на улице Академика Курчатова в сторону Волоколамского шоссе перекрыто. К Авиационной улице можно проехать по одной полосе из двух. По возможности участок рекомендуют объезжать.