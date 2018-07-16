Проезд по улице Академика Курчатова в сторону Волоколамского шоссе перекрыли из-за пожара

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иван Васильев

Движение на улице Академика Курчатова в сторону Волоколамского шоссе перекрыто из-за пожара на северо-западе Москвы. Об этом сообщается в официальном микроблоге ГКУ ЦОДД в Twitter.

Как предупредили в ЦОДД, в сторону Авиационной улицы можно проехать по одной полосе из двух.

Из-за ЧП на северо-западе Москвы на ул. Ак.Курчатова полностью перекрыто движение в сторону Волоколамского шоссе, а в сторону ул. Авиационная можно проехать только по 1 полосе из 2. Объезжайте. — ЦОДД (@gucodd) 16 июля 2018 г.

Автомобилистам рекомендовали, по возможности, объезжать данный участок.