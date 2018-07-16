Пострадавшим при взрыве бытового газа в Москве оказывают необходимую помощь – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пострадавшим при взрыве бытового газа в здании на Авиационной улице оказывается вся необходимая помощь, сообщил Сергей Собянин в своем официальном микроблоге в Twitter.

По словам мэра, в результате ЧП пострадали 12 человек. Их госпитализировали в ожоговые центры Москвы, их жизни ничего не угрожает.

ЧП произошло на улице Авиационная. 19. Взрыв произошел в одноэтажном здании, в следствии чего начался пожар. Возгорание на площади порядка 50 квадратных метров ликвидировали.