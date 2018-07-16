Двенадцать человек пострадали в результате пожара в автосервисе в Москве

16 июля, 16:27 (обновлено 16.07.2018 18:21)
Фото: vk.com/moscowtop1
Взрыв бытового газа произошел в здании в столичном районе Щукино. В результате пострадали 12 человек, сообщил Сергей Собянин на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
По словам мэра, все они госпитализированы в ожоговые центры Москвы и получают необходимую помощь, их жизни ничего не угрожает. Он также подчеркнул, что на месте происшествия работают бригады скорой помощи и санитарные вертолеты.
ЧП произошло на улице Авиационная. Взрыв произошел в одноэтажном здании, в следствии чего начался пожар. Возгорание на площади порядка 50 квадратных метров ликвидировали.
В результате пожара в московском автосервисе пострадали несколько человек
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