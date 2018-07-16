В депздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Москве

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Пострадавшие при взрыве бытового газа на улице Авиационная находятся в удовлетворительном состоянии и средней степени тяжести, рассказал глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Всего пострадали 12 человек, преимущественно у них зафиксировали ожоги. Людей направили в три столичных больницы. Проводится дополнительная диагностика, им оказывают необходимую помощь. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Взрыв произошел в одноэтажном здании, из-за чего начался пожар. Возгорание на площади около 50 квадратных метров ликвидировали. Машины центра экстренной медицинской помощи, бригады скорой помощи и медицинский вертолет приехали на место происшествия за 7–12 минут.