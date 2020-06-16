Раненных при стрельбе в столице полицейских представят к госнаградам

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Сотрудников правоохранительных органов, которые получили ранения при стрельбе на Ленинском проспекте, представят к государственным наградам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает РИА Новости.

"Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял решение внести президенту РФ представления о награждении медалями "За отличие в охране общественного порядка" инспекторов ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве капитана полиции Сергея Крылова и старшего лейтенанта полиции Алексея Пояркова, отличившихся при задержании вооруженного правонарушителя", – заявила Волк.

Вооруженный инцидент произошел в Москве 15 июня. Согласно версии следствия, 25-летний приезжий из Ингушетии Ратмир Галаев без причин открыл стрельбу в сторону сотрудников ДПС на Ленинском проспекте. Это произошло на проезжей части вблизи жилых домов.

Пострадавшие были тяжело ранены, но задержали нападавшего. Предположительно, нападавший использовал травматический пистолет. Сам мужчина также был ранен – сотрудники ГИБДД, согласно закону "О полиции", применили против него табельное оружие. Стрелявший сейчас находится в больнице.

По предварительным данным, в момент нападения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Так, расследуется дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".