Стрелявшему по полицейским в столице назначат психиатрическую экспертизу

16:33
Фото: скриншот видео телеграм-канал Baza
Ратмиру Галаеву, устроившему стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте, назначат психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС рассказала представитель Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.
"Как только позволит состояние его здоровья, ему будет назначено проведение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы", – объяснила Иванова. Ожидается, что экспертиза поможет в следственных действиях при установлении причины вооруженного конфликта.
В настоящий момент подозреваемый находится в одной из столичных больниц. 15 июня у дома 156 на Ленинском проспекте, когда сотрудники ДПС остановили машину такси за нарушение ПДД, проходящий рядом мужчина начал стрелять. Полицейский обезвредил нападавшего, применив табельной оружие.
Стрелявшим оказался 25-летний приезжий из Ингушетии Ратмир Галаев. В настоящий момент следователи проверяют его на причастность к экстремистской деятельности. Согласно предварительным данным, в момент нападения фигурант расследования находился в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Один из раненных во время стрельбы на западе Москвы полицейских находится в больнице в стабильном состоянии.
СК выясняет мотивы стрелявшего в полицейских на Ленинском проспекте
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