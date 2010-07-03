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Журналисту онлайн-издания "Медуза" Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу, в рамках которого он ранее был задержан. Об этом сообщил адвокат корреспондента Сергей Бадамшин.

"Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю", − цитирует представителя защиты "Интерфакс".

Ранее Бадамшин также рассказал , что следствие МВД допросило Голунова как свидетеля. Как пояснил адвокат, в рамках дела проверяются действия полиции для дальнейшей передачи материалов в Следственный комитет.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили и у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест.

Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование прекратили, а обвинения были сняты из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления.

Из МВД материалы расследования направили в СК, сотрудники которого оценят действия полицейских при задержании журналиста. После случившегося Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции.