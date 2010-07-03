Следствие МВД допросило Голунова как свидетеля

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Журналист онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов дал следствию МВД показания в качестве свидетеля по произошедшим с ним событиям. Об этом рассказал его адвокат Сергей Бадамшин.

По его словам, следственные действия проводились в рамках того же уголовного дела, по которому обвиняемым проходил Голунов. Сейчас его ведет главное следственное управление столичного главка полиции. Представитель защиты пояснил, что в рамках дела проверяются действия полиции для дальнейшей передачи материалов в СК.

"Сотрудники МВД различных структур принимают активные меры к установлению истины по делу и, на мой взгляд, показывают заинтересованность в его объективном разрешении. Хорошо, если они будут рассматривать ситуацию с Голуновым как системную проблему, а не как единичный случай – я бы как раз к этому их и призывал", – цитирует Бадамшина "Интерфакс".

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре. Полицейские нашли наркотики в рюкзаке, а позже и дома у журналиста. Было возбуждено уголовное дело. Корреспондента поместили под домашний арест.

Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование прекратили, а обвинения сняли из-за недоказанности участия в совершении преступления.

Материалы расследования из МВД направили в СК. Там оценят действия полицейских при задержании журналиста. На время проверки их отстранили от службы. После случившегося Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции.