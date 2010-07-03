Аргентина и Уругвай остались без электричества из-за сбоев

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Массовые неполадки в работе электросетей произошли в Уругвае и Аргентине, сообщает Sky News. Без света остались порядка 48 миллионов человек.

Причиной стал сбой в энергосети Аргентины, передает Национальная электроэнергетическая компания Уругвая.

"Неисправность в аргентинской системе ... оставила без услуг всю территорию страны и различные провинции соседней страны", – говорится в микроблоге компании в Twitter.

Электроснабжение начали восстанавливать в обеих странах. Компания Edesur заявила, что подключены первые 34 тысячи клиентов. Отмечается, что нормализация процессов займет несколько часов.

В связи с этим МИД РФ предупредили о затруднениях в работе транспорта в странах Южной Америки.

"На территории Аргентины, Уругвая и в некоторых районах Бразилии и Парагвая произошло отключение электроснабжения; затруднения в работе транспортной инфраструктуры", – говорится в микроблоге ситуационно-кризисного центра министерства в Twitter.