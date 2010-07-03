Мадуро назвал виновных в атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал об атаке на ГЭС "Эль-Гури", которая привела ко второму за месяц массовому отключению электроэнергии.

"Атака была совершена, безусловно, снайпером при помощи дальнобойной винтовки", − приводит слова венесуэльского лидера РИА Новости. Мадуро заверил, что за всем этим стоят "дьявольские марионетки", и пообещал гражданам страны "хорошие вести" по поводу электроснабжения.

Мадуро призвал венесуэльцев сохранять спокойствие и проявить "максимальное понимание в этой ситуации". Он также также отметил, что гидроэлектростанции был нанесен "очень серьезный" ущерб.

26 марта масштабный блэкаут затронул большую часть Венесуэлы. В Каракасе случившееся назвали результатом атаки на ГЭС "Эль-Гури", обвинив в этом США. Через несколько часов министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес объявил, что подача электроэнергии восстановлена почти на 100% территории страны.

Аналогичная ситуация произошла 8 марта. Тогда без света в Венесуэле остались более чем 20 штатов. Национальная электрическая компания назвала причиной случившегося саботаж на ГЭС.