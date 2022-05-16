Людей эвакуировали из всех школ и детсадов Хабаровска из-за сообщений о минировании

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Во всех школах Хабаровска произошла эвакуация из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

В настоящее время образовательные учреждения проверяют сотрудники спецслужб. Дети вернутся к занятиям, когда специалисты закончат осмотр зданий.

По этой же причине в понедельник утром в Хабаровске эвакуировали все детские сады. Детей вывели из зданий, они находятся под присмотром педагогов.

28 апреля из школ Хабаровска были эвакуированы более 43 тысяч детей и 3 тысяч сотрудников. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в общеобразовательных учреждениях города. Позже в этот же день из-за сообщения о минировании была эвакуирована мэрия.

Ранее сообщения о минировании поступили на электронные адреса 58 школ Казани.

За ложные сообщения о готовящихся террористических актах может грозить уголовная ответственность с наказанием вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет, напомнили ранее в Следственном комитете РФ. Кроме того, все расходы, связанные с эвакуацией людей, обследованием помещений и другой деятельностью правоохранителей по предотвращению возможного теракта, ложатся на виновных.