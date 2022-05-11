Оперативные службы начали проверки после сообщений о "минировании" 58 школ Казани

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Оперативные службы начали проверки после сообщений о "минировании" в 58 школах Казани. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале мэрии города.

"К сожалению, сегодня ночью на электронную почту 58 учреждений образования города пришли очередные сообщения о минировании. Руководители образовательных учреждений действуют по инструкции", – указано в обращении.

В мэрии попросили горожан сохранять спокойствие и дождаться сообщений о безопасности образовательных учреждений.

В настоящий момент также проводится проверка электронных адресов других школ Казани на предмет наличия угроз.

Накануне в Москве прошла эвакуация в гостинице Holiday Inn на Симоновском Валу после анонимного сообщения о минировании. Из здания вывели более 100 постояльцев и сотрудников отеля.

