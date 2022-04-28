Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

Фото: телеграм-канал "Хабаровск (не)официально"

Мэрия Хабаровска эвакуирована из-за сообщения о "минировании" здания. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

"И снова тревога. Все сотрудники эвакуируется. Спецслужбы выехали на объект", – говорится в телеграм-канале мэрии.

Также утром были эвакуированы более 43 тысяч детей и 3 тысяч сотрудников школ Хабаровска. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в общеобразовательных учреждениях города. Уточняется, что школьники экстренно покинули здания под присмотром педагогов.

Образовательный процесс во всех хабаровских школах из-за сообщения о "минировании" также был нарушен 26 апреля. На следующий день информация об угрозе взрыва поступила в мэрию.

С начала текущего года в общеобразовательные учреждения города поступило уже больше 10-ти сообщений от злоумышленников. Только в апреле эвакуация в школах Хабаровска проходила 9 раз.