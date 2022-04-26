Все школы Хабаровска вновь эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

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В мэрию Хабаровска во вторник утром поступило сообщение о "минировании" всех 70 школ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Занятия в первую смену сорваны во всех общеобразовательных учреждениях города", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на место выехали спецслужбы. Сообщения от злоумышленников поступают в общеобразовательные учреждения города уже в 12-й раз с начала текущего года. Только в апреле эвакуация в школах Хабаровска проходила 7 раз.

26 января мэрия Хабаровска в очередной раз получила сообщения о "минировании" все школ в городе. Письмо с угрозами поступило на электронную почту администрации. Учеников младших классов направили в теплые помещения, где они дожидались родителей, а старшеклассников отпустили домой.

За ложные сообщения о готовящихся террористических актах может грозить уголовная ответственность с наказанием вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет, напомнили ранее в Следственном комитете РФ.

При этом существуют обстоятельства, при которых срок тюремного заключения может быть увеличен. Кроме того, все расходы, связанные с эвакуацией людей, обследованием помещений и другой деятельностью правоохранителей по предотвращению возможного теракта, ложатся на виновных.

