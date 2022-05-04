Людей эвакуировали из школ Петропавловска-Камчатского из-за сообщений о минировании

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Школы Петропавловска-Камчатского вновь получили сообщения о минировании, передает РИА Новости.

По данным властей, "заминированы" несколько школ. Оперативные службы оповещены. В настоящее время проходит эвакуация учащихся.

Ранее, 26 апреля, мэрия Хабаровска в очередной раз получила сообщения о минировании всех школ в городе. Занятия в первую смену были сорваны во всех общеобразовательных учреждениях.

За ложные сообщения о готовящихся террористических актах может грозить уголовная ответственность с наказанием вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет, напомнили ранее в Следственном комитете РФ. При этом существуют обстоятельства, при которых срок тюремного заключения может быть увеличен. Кроме того, все расходы, связанные с эвакуацией людей, обследованием помещений и другой деятельностью правоохранителей по предотвращению возможного теракта, ложатся на виновных.