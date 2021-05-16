Шесть человек пострадали в Москве из-за последствий грозы и сильного ветра

Шквалистый ветер повалил десятки деревьев и "переименовал" здание Госдумы

Шесть человек, включая ребенка, пострадали в Москве от шквалистого ветра и грозы, сообщает РИА Новости.

На севере столицы пострадали пять человек, на востоке – еще один. В последние дни в городе действует желтый уровень погодной опасности.

В субботу, согласно прогнозам, будет облачно с прояснениями. Несмотря на солнце, возможны осадки и усиление ветра до 15 метров в секунду. В воскресенье погода будет более комфортной, осадки маловероятны.

В понедельник на Москву будет распространяться гребень высокого давления от антициклона, который находится далеко на востоке, поэтому ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. За счет того, что облаков будет мало, днем установится летняя погода. По словам Вильфанда, даже в июле в Москве не так уж много дней с такой температурой.

Со вторника влияние антициклона будет ослабевать и температура на пару градусов понизится. До конца следующей рабочей недели будет 19–20 градусов тепла.