Ракеты ВСУ упали около собора в центре Донецка, где шла пасхальная служба

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Во время обстрела ВСУ по центру Донецка ракеты упали около Спасо-Преображенского Кафедрального собора, где в этот момент проходила пасхальная служба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Ворошиловского района города.

После падения ракеты в районе собора наблюдается задымление. В администрации сообщили, что в результате обстрела района храма один человек погиб, еще два получили ранения.

Вооруженные силы Украины в ночь на 16 апреля несколько раз обстреляли Ворошиловский и Киевский районы города. Всего по ним было выпущено 20 ракет из РСЗО и 4 снаряда калибром 155 миллиметров.

До этого сообщалось, что за 14 апреля украинские войска 23 раза обстреляли Донецкую Народную Республику. В результате обстрелов в Ясиноватой четыре человека погибли, еще 10 мирных жителей получили различные ранения, в том числе ребенок – девочка 2016 года рождения.

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