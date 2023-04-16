04:00Происшествия
ВСУ в пасхальную ночь обстреляли районы Донецка
Фото: ТАСС/Иван Ноябрев
Вооруженные силы Украины в ночь на 16 апреля несколько раз обстреляли Донецк. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Отмечается, что первый обстрел был зафиксирован в 00:30 ночи. Под воздушные атаки попал Кировский район Донецка. Всего по нему было выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров.
В 03:25 украинские силы обстреляли Ворошиловский район города, выпустив 20 ракет из РСЗО.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела ВСУ по региону произошел пожар в доме и сарае поселка Теткино. Предварительно, никто не пострадал. Старовойт добавил, что владельцы сгоревшего дома получат помощь.
До этого украинские силы подвергли обстрелу территорию Глушковского района Курской области. В результате атаки два населенных пункта оказались частично обесточены.
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