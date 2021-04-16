Около 200 человек вывели из здания в центре Москвы из-за возгорания жировых отложений

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Эвакуация была произведена из административного здания в центре столицы из-за возгорания. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По информации Главного управления МЧС по городу, по адресу Большой Овчинниковский переулок, до 10, произошла вспышка жировых отложений. Возгорание началось в вытяжке.

"Вспышка была ликвидирована до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В целях безопасности администрацией объекта из здания были выведены порядка 200 человек", – уточнили в ведомстве.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Накануне вечером крупный пожар произошел на складе на юго-востоке Москвы. Площадь возгорания достигала 700 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли.