Площадь пожара на складе на юго-востоке Москвы составляет 700 "квадратов"

Фото: Главное управление МЧС по Москве

Стала известна площадь пожара в складском здании на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

По его данным, возгорание происходит на площади 700 квадратных метров.

Пожар в складском здании произошел вечером в четверг, 15 апреля. Огонь возник по адресу улица Шарикоподшипниковская, дом 13, строение 24.

Причиной возгорания стало воспламенения электрических кабелей. Сообщений о пострадавших не поступало.

По словам источника, пожару был присвоен второй из пяти номер сложности.