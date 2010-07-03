Следователи рассматривают версию о возгорании на строительных лесах в Нотр-Даме

Следователи, в качестве причины пожара в соборе Парижской Богоматери, рассматривают версию о том, что возгорание началось на строительных лесах. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
Огонь возник на верхних уровнях здания, где были установлены строительные леса. Расследование пожара в Париже ведется по статье "Неумышленное причинение ущерба в результате пожара".
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предстоящие часы тушения в Нотр-Даме будут крайне сложными, однако основную часть здания удалось спасти.
Тушение огня, а также спасение реликвий из собора, по предварительным данным, будут продолжаться всю ночь. В полиции Франции отметили, что интенсивность пожара в Нотр-Дам де Пари снизилась.
Представитель РПЦ при Совете Европе и Евросоюзе, настоятель русского храма Всех Святых в Страсбурге игумен Филипп (Рябых) сообщил, что пока остается неизвестной судьба хранившейся в соборе Парижской Богоматери Владимирской иконы Богородицы – подарка патриарха Алексия II.
Ранее ответственный за богослужения священник Патрик Шове заявил, что часть святынь из собора удалось спасти. Он отметил, что в числе спасенных святынь Терновый венец Христа.
15 апреля вечером пожар начался на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора.
Французские СМИ, исходя из степени разрушений, заявляют, что собор Парижской Богоматери утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект.
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