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Офицер ВСУ Сергей Шалаев, подозреваемый в убийстве украинского неонациста Демьяна Ганула, был доставлен в суд на Украине в бронежилете и шлеме. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что основная часть судебного заседания была закрытой. Во время слушаний стало известно, что Шалаев занимал должность командира механизированного взвода одесской 28-й бригады.

О том, что Ганул был убит в Одессе, стало известно в пятницу, 14 марта. В этот же день глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемого в убийстве националиста.

Ганул в мае 2014 года организовал поджог Дома профсоюзов в Одессе, в котором укрывались активисты "Антимайдана", собиравшие подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса.

Радикалы из "Правого сектора" (организация признана террористической, экстремистской и запрещена на территории РФ) окружили здание и подожгли его. По данным МВД Украины, жертвами трагедии стали 48 человек, еще 240 получили ранения.

Владимир Путин, комментируя произошедшее, заявлял, что виновников найдут и покарают. Он акцентировал внимание на том, что на тот момент причастные к трагедии не были найдены и никто на Украине не занимался их поисками. При этом Россия, по его словам, знала, кто стоит за преступлением.