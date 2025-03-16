Черногория объявит 17 марта траур по погибшим на дискотеке в Северной Македонии

Фото: ТАСС/АР/Boris Grdanoski

Черногория объявит 17 марта днем траура по жертвам пожара на дискотеке в северомакедонском городе Кочани. Об этом заявил премьер-министр страны Милойко Спайич.

"С большим прискорбием мы приняли весть о трагических событиях в Кочани <...>. Правительство Черногории готово в этот тяжелый момент всеми способами поддержать дружеский народ Северной Македонии", – написал он на своей странице в соцсети Х.

Политик также выразил соболезнования близким погибших и пожелал пострадавшим скорого выздоровления.

Пожар случился на дискотеке "Пулс" во время концерта группы "ДНК" 16 марта. Предположительно, возгорание началось из-за использования пиротехнических средств во время выступления.

В общей сложности там присутствовали 1,5 тысячи человек. Изначально сообщалось о 51 погибшем и 118 госпитализированных. По последним же данным, их числа возросли до 59 и 155 человек соответственно.

Госпитализация потребовалась 152 людям, из которых 18 остаются в критическом состоянии, при этом трое лежат в детской хирургии. Возраст погибших, в свою очередь, варьируется от 14 до 27 лет.При этом посольство РФ в стране заявляло, что среди этих людей нет россиян.