16 марта, 06:21Происшествия
Ракетная опасность отменена в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Режим ракетной опасности был отменен в Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону.
"РСЧС: Грайворонский ГО. Отбой ракетной опасности", – указано в сообщении.
Ракетная опасность также объявлялась в ночь на 16 марта в Грайворонском округе Белгородской области, и была отменена в течение часа.
Вечером 15 марта ракетная опасность была объявлена в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области.
В ночь на 16 марта губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пять человек пострадали в результате атаки украинского дрона на ехавшую машину в Белгородской области.
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