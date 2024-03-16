Ракетная опасность отменена в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Режим ракетной опасности был отменен в Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону.

"РСЧС: Грайворонский ГО. Отбой ракетной опасности", – указано в сообщении.

Ракетная опасность также объявлялась в ночь на 16 марта в Грайворонском округе Белгородской области, и была отменена в течение часа.

Вечером 15 марта ракетная опасность была объявлена в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области.

В ночь на 16 марта губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пять человек пострадали в результате атаки украинского дрона на ехавшую машину в Белгородской области.

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