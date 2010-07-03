Останкинская телебашня погасла в знак траура по жертвам в Новой Зеландии

Подсветку на Останкинской телебашне в Москве потушили в знак траура по погибшим в результате теракта в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Подсветка будет выключена до часа ночи.
В пятницу, 15 марта, в двух мечетях города Крайстчерч открыли стрельбу по прихожанам. По последним данным, жертвами атаки стали 49 человек, несколько десятков получили ранения.
Полиция задержала четверых подозреваемых. Позже выяснилось, что только трое из четырех задержанных связаны со стрельбой в Крайстчерче. Их имена не называются.
Во время нападения 28-летний австралиец Брентон Таррант вел трансляцию в Сети. Он опубликовал манифест, в котором указал, что хотел снизить поток мигрантов и обеспечить будущее для своего народа.
После атаки полицейские обнаружили и обезвредили несколько взрывных устройств в Окленде. Сейчас в стране повышен уровень национальной угрозы.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Также она сообщила, что это один из самых "черных дней" в истории страны.
10 фактов о безопасности Новой Зеландии
Крайстчерч – центральный город Южного острова, и носит титул "самого английского" города в стране. Это бывшая англиканская колония. Город находится на восточном побережье Южного острова Новой Зеландии.
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