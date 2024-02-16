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Четверо пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ доставлены на лечение в Москву, двое из них дети. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, пострадавших доставили в Российскую детскую клиническую больницу и НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова.

Кузнецов добавил, что состояние двоих взрослых и одного ребенка оценивается как тяжелое, второй ребенок находится в состоянии средней тяжести. Помощник главы Минздрава указал, что пострадавшие нормально перенесли дорогу, врачи начали диагностические и лечебные мероприятия.

ВСУ атаковали Белгород накануне. Изначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о пяти погибших. Затем цифра возросла до семи горожан.

По информации на утро 16 февраля, в результате атаки пострадали 19 человек. Помимо этого, в 128 квартирах десяти многоквартирных домов выбиты стекла, различные повреждения получили 15 частных домовладений, осколками повреждены 34 машины.

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту обстрела ВСУ Белгорода. Председатель СК Александр Бастрыкин распорядился установить всех лиц, которые имеют отношение к обстрелам мирного населения, включая тех, кто был ответственен за поручения.

Четырех пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву