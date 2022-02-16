СК проверит информацию о центре в Подмосковье, где ребенка били куском мяса

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Следователи организовали проверку по факту сообщений СМИ о центре в Подмосковье, где ребенка били куском сырого мяса.
"Организована проверка информации, вышедшей в эфире федерального канала, о том, что от родителей детей с особенностями развития поступают жалобы на жестокое обращение в одном из центров развития в городе Красногорске", – рассказала старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
По данным СМИ, специалист по постановке речи силой удерживал ребенка, бил его мясом по голове и рукам, осыпал мальчика мукой и кидал в лицо кофейные зерна.
В ходе проверки следователи дадут правовую оценку всем обстоятельствам, указанным в журналистском материале. По итогам будет принято процессуальное решение.
В среду, 16 февраля, правоохранительные органы возбудили уголовное дело после обнаружения двух истощенных грудных детей в квартире жилого дома на улице Плеханова в районе Перово. Проверку также организовали в столичной прокуратуре.
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