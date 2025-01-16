Ущерб от ДТП с поездом и грузовиком под Волгоградом превысил 117 млн рублей

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Предварительная сумма ущерба, причиненного в результате ДТП с поездом и грузовиком под Волгоградом, превысила 117 миллионов рублей. Об этом рассказал руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Виктор Козлов.

"Однако эта сумма не является окончательной", – добавил он в беседе с РИА Новости.

Девять вагонов пассажирского поезда сообщением Казань – Адлер сошли с рельсов в Волгоградской области 29 июля 2024 года. Причиной схода стал выезд "КамАЗа" на железнодорожный переезд перед приближающимся составом.

Всего травмы получили около 140 человек, 55 из них были госпитализированы. Водитель грузовика скончался через несколько дней в отделении реанимации.

