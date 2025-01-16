Губернатор Гусев: к тушению пожара на нефтебазе под Воронежем привлекли поезда

Фото: телеграм-канал "Гусев"

Атака 10 беспилотниками ВСУ нефтебазы в Лискинском районе Воронежской области не повлияла на доступность горюче-смазочных материалов (ГСМ) в регионе. Об этом заявил губернатор области Александр Гусев, пишет газета "Известия".

Обстрел дронами произошел накануне вечером. В результате падения нескольких БПЛА на территории нефтебазы произошло возгорание.

"На первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект", – отметил Гусев.

Сейчас с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты, включая десятки единиц техники и два пожарных поезда. Также из двух соседних регионов были направлены дополнительные силы.

Губернатор отметил, что в данный момент угрозы населению нет. Кроме того, он сообщил об отсутствии пострадавших. По предварительным данным, имущество граждан также не было повреждено, добавил он.

В ночь на 16 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 27 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Больше всего дронов было сбито над Белгородской областью – 15 целей. Еще 7 БПЛА уничтожили над Воронежской областью, три дрона – над Тамбовской областью и два беспилотника – над Курской областью.

Вместе с тем предыдущей ночью российские силы ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ. Два из них над Белгородской областью, еще один – над Тамбовской.