Три нацеленных на базу США беспилотника сбили в небе над Иракским Курдистаном

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Контртеррористическая служба Иракского Курдистана предотвратила атаку трех беспилотников на базу США в Эрбиле. Об этом пишет Shafaq news со ссылкой на заявление службы.

БПЛА, начиненные взрывчаткой, сбили в 05:05 по местному времени (совпадает с московским). Военная база "Харир", на которой располагаются части контингента возглавляемой Штатами международной коалиции, находится недалеко от международного аэропорта Эрбиля.

Как передает агентство IRNA, в ночь на 15 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) ударил по израильским "шпионским центрам" в Эрбиле, а также сторонникам антииранских террористических группировок в Иракском Курдистане.

Между тем элитные части иранских ВС заявили, что объекты в окрестностях Эрбиля атаковали в ответ на теракт, который был совершен 3 января в иранском Кермане, а также на "недавние злодеяния сионистского режима".

В ночь на 16 января серия взрывов прогремела в столице Иракского Курдистана Эрбиле, возле консульства США и международного аэропорта. Впоследствии ответственность за баллистические атаки взял на себя Корпус стражей исламской революции, который входит в состав Вооруженных сил Ирана.

По информации СМИ, при атаках КСИР по Эрбилю погибли четыре человека. Тем не менее среди американских военных и сил коалиции пострадавших нет.

Как заявили в КСИР, атаки по Эрбилю были проведены в ответ на недавние теракты на иранской территории. Иран также взял на себя ответственность за ракетные удары по объектам ИГ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии.