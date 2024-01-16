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16 января, 05:56

Происшествия

Девять человек погибли в результате ДТП с автобусом в Турции – СМИ

Фото: 123RF/huettenhoelscher

Девять человек погибли и еще 28 получили различные травмы в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции. Об этом сообщает издание TRT Haber.

Авария произошла в районе Айдынчык города Мерсин. При выезде из туннелей Сарыер пассажирский автобус столкнулся с барьерами и перевернулся. Уточняется, что автобус следовал из Антальи в Мерсин. Подробности ДТП пока не приводятся.

Ранее сообщалось о ДТП с участием 7 автомобилей, которое произошло на западе Турции. В результате аварии один человек погиб на месте, еще четыре получили ранения. Их доставили в государственную больницу Саваштепе.

До этого грузовик въехал в группу пешеходов в немецком городе Пассау. В результате ДТП одна женщина погибла, еще четыре человека получили травмы.

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