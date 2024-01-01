СК возбудил дело после гибели пятилетней девочки из РФ в Таиланде

Фото: телеграм-канал "Блокнот Россия"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после столкновения туристического катера со скалой, в результате которого погибла пятилетняя россиянка. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности")", – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Об инциденте в Таиланде стало известно накануне. Катер столкнулся со скалами в районе острова Майтон в провинции Пхукет в Таиланде. В результате произошедшего пострадали девять человек, шесть из которых оказались гражданами России.

