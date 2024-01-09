В результате дорожной аварии на западе Турции с участием 7 машин есть погибший – СМИ

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ДТП с участием 7 автомобилей произошло на западе Турции, сообщает местный телеканал Halk TV.

Уточняется, что происшествие произошло на участке Балыкесир автомобильной магистрали от Измира до Стамбула. В результате один человек погиб на месте, еще четыре получили ранения. Сейчас их доставили в государственную больницу Саваштепе.

Ранее авария с участием 15 легковых автомобилей и грузовика произошла в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Трагедия случилась поздно вечером 29 декабря. Один человек погиб, еще одного доставили в больницу. Причиной случившегося стали экстремальные погодные условия с градом.

До этого в результате крупной аварии на северо-западе Турции пострадали 59 человек. Еще как минимум 11 человек погибли, все они являлись гражданами Турции.

ДТП произошло в конце декабря на шоссе Сакарья "Мармара северная" в районе Текелер. Участниками аварии стали 3 автобуса, грузовик и еще 3 автомобиля. Причиной происшествия стал плотный туман, из-за которого видимость стала почти нулевой.

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