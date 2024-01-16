Движение перекрыто на Брестском шоссе из-за ДТП с грузовиком

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Брестском шоссе, в районе съезда на Калужское шоссе, водитель грузовика не справился с управлением и въехал в отбойник. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте работают оперативные городские службы, которые уточняют обстоятельства произошедшего и информацию о возможных пострадавших.

Из-за аварии движение на данном участке дороги перекрыто в оба направления. Автомобилистов призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом. Еще 10 человек, находившиеся в момент аварии в транспортном средстве, получили травмы.

До этого четыре человека погибли в ДТП на трассе Нижняя Елюзань – Русский Камешкир – Лопатино в Городищенском районе Пензенской области. Предварительно, минивэн Lada Largus после столкновения с грузовиком опрокинулся в кювет.

ДТП произошло на дублере внешней стороны 44-го километра МКАД