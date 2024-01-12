12 января, 14:01Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Пензенской области
Фото: 123RF/tasharo
Четыре человека погибли в ДТП на трассе Нижняя Елюзань – Русский Камешкир – Лопатино в Городищенском районе Пензенской области. Об этом сообщается в телеграм-канале областного управления ГИБДД.
Авария произошла 11 января в 17:55. Предварительно, минивэн Lada Largus после столкновения с грузовиком опрокинулся в кювет. От полученных травм водитель и пассажиры минивэна скончались на месте.
По факту ДТП ГИБДД проводит проверку, говорится в публикации ведомства.
Ранее сообщалось о гибели четырех человек и одном пострадавшем в аварии в Новосибирской области. Водитель Toyota Land Cruiser Prado выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Spacio. Одного из пассажиров в тяжелом состоянии отправили в районную больницу.
До этого в Башкирии грузовик провалился под лед на реке Белой. Для спасательных работ задействовали 15 человек и 5 единиц техники.
Фура опрокинулась у пересечения МКАД со Сколковским шоссе
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