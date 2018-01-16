Пострадавшая при поножовщине в пермской школе учительница пришла в сознание

16 января, 09:04
Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг
Учительница, пострадавшая при поножовщине с участием подростков в пермской школе, пришла в сознание.
Как рассказала в Городской больнице № 4, пациентка остается в стабильно тяжелом состоянии, находится она в реанимационном отделении, сообщает ТАСС. Перевод пострадавшей в другую клинику не обсуждался, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
По сведениям минздрава Пермского края, у женщины наблюдается положительная динамика. Состояние зачинщиков конфликта оценивается как средней тяжести. Ранее сообщалось, что одного перевели в отделение сосудистой хирургии, второго переведут в ближайшее время.
Еще девять школьников разместили в Краевой детской клинической больнице, они находятся в состоянии средней тяжести. Один ребенок находится в тяжелом состоянии с положительной динамикой, его жизни ничего не угрожает.
Утром 15 января в школе № 127 в Перми произошла драка между двумя школьниками с применением ножей.Пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. Для разбора случившегося в школе сформирована рабочая группа во главе с министром образования РФ Ольгой Васильевой.
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