Пострадавшая при поножовщине в пермской школе учительница пришла в сознание

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Учительница, пострадавшая при поножовщине с участием подростков в пермской школе, пришла в сознание.

Как рассказала в Городской больнице № 4, пациентка остается в стабильно тяжелом состоянии, находится она в реанимационном отделении, сообщает ТАСС. Перевод пострадавшей в другую клинику не обсуждался, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По сведениям минздрава Пермского края, у женщины наблюдается положительная динамика. Состояние зачинщиков конфликта оценивается как средней тяжести. Ранее сообщалось, что одного перевели в отделение сосудистой хирургии, второго переведут в ближайшее время.

Еще девять школьников разместили в Краевой детской клинической больнице, они находятся в состоянии средней тяжести. Один ребенок находится в тяжелом состоянии с положительной динамикой, его жизни ничего не угрожает.

Утром 15 января в школе № 127 в Перми произошла драка между двумя школьниками с применением ножей.Пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. Для разбора случившегося в школе сформирована рабочая группа во главе с министром образования РФ Ольгой Васильевой.