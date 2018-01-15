Мизулина предложила установить в школах металлодетекторы после трагедии в Перми

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Член Совета Федерации Елена Мизулина предложила установить в общеобразовательных заведениях рамки металлодетекторов после инцидента в пермской школе.

"В обстоятельствах произошедшего еще предстоит разобраться следствию и ответить на вопросы о том, как обеспечивалась безопасность в школе, и как подростки смогли пронести в школу холодное оружие. Конечно, нужно думать о безопасности школ, и вероятно, помогла бы установка в школах рамок металлодетекторов", – сказала она, сообщает Агентство "Москва".

Сенатор также заявила, что необходимо разбираться в причинах, которые побудили подростков на такие действия, а также почему конфликты переместились внутрь школьных стен.

В Ассоциации родительских комитетов и сообществ после ЧП призвали ужесточить контроль за соцсетями.

"К сожалению, наши дети подвержены влиянию насилия и жестокости в соцсетях и в интернете в целом. Родители не могут оградить детей самостоятельно. Это информационное пространство никем не контролируется, дети плохо отличают реальность от виртуального мира. Москва, Ивантеевка, амурская школа –последние громкие случаи", – сказала глава ассоциации Ольга Леткова, передает RT.

По ее словам, следует ограничить информационное пространство для детей в интернете. Ответственность за размещение опасной для детей информации должны нести провайдеры, добавила Леткова. Инициативу планируют представить в министерство образования, президенту и Госдуме.

В понедельник, 15 января, в школе №127 в Перми между учащимися произошла драка с применением холодного оружия. В результате инцидента пострадали 15 человек. Ситуацию уже взяла на личный контроль министр образования РФ Ольга Васильева.