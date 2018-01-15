Пятнадцать человек пострадали в результате поножовщины в пермской школе

15 января, 11:19
Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг
Число пострадавших в результате поножовщины в пермской школе увеличилось до 15. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"На данный момент пострадавших 15 человек, из них 12 человек госпитализировано. Женщина (учитель) и двое молодых людей 15–16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу №4. На данный момент им уже проводятся операции", – говорится в сообщении, передает РИА Новости.
Отмечается, что еще у девяти пострадавших детей "поверхностные травмы", для более детального осмотра их направили в Детскую краевую клиническую больницу.
По данным Агентства "Москва", инцидент в пермской школе на личный контроль взяла министр образования РФ Ольга Васильева. В пресс-службе министерства сообщили, что ведомство находится на оперативной связи с региональными органами управления образованием в Пермском крае и уже направило на место своих специалистов.
Уточняется, что министерство рассматривает необходимость привлечения дополнительных мер по психологической поддержке учащихся школы.
Инцидент произошел в школе № 127 с углубленным изучением отдельных предметов. По данным правоохранительных органов, в учреждении произошла драка между двумя школьниками, которую пытались предотвратить педагоги и школьники. Сейчас подозреваемые задержаны. На месте работает полиция и Росгвардия.
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