По делу о трагедии в Перми создана рабочая группа под руководством Васильевой

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Рабочая группа во главе с министром образования РФ Ольгой Васильевой сформирована для разбора трагедии в пермской школе. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"Сформирована рабочая группа во главе с министром образования по разбору ситуации", – сказала она, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что министр образования России взяла инцидент в школе в Перми на личный контроль. В пресс-службе министерства отметили, что ведомство находится на оперативной связи с региональными органами управления образованием в Пермском крае и уже направило на место своих специалистов.

ЧП произошло 15 января в одной из школ Перми. Драка между двумя школьниками переросла в конфликт, в результате которого пострадали 15 человек. 12 из них были госпитализированы. Уточняется также, что учитель и двое молодых людей находятся в тяжелом состоянии.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов прокомментировал RT драку между учениками в школе. По его словам, в органы опеки, директору школы, в региональный департамент образования направят соответствующие письма.

"Происходит так, что региональные власти в сфере образования, региональные школы не реагируют на имеющиеся данные. Человек числился на учете в психдиспансере, в школе был накал страстей и возникали конфликтные ситуации. Все эти вопросы очень остро стоят на повестке дня. Из-за бездействия, из-за отсутствия школьных психологов страдают дети..." – заявил Чернышов.