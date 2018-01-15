Песков раскритиковал "любительские" комментарии по поводу ЧП в пермской школе

15 января, 13:32
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал воздержаться от "любительских" комментариев по поводу случившегося в пермской школе. Он рекомендовал подождать официальных итогов расследования.
"Давайте сначала дадим, наверное, Росгвардии и министерству внутренних дел разобраться с тем, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении", – цитирует заявление Пескова "Газета.ру". Представитель Кремля также напомнил, что в данном случае речь идет о "внутренней поножовщине между учениками", а не о "нападении на школу извне", поэтому важно провести внутреннее расследование, а уже потом решать, необходимо ли менять подходы к вопросам безопасности во всех образовательных учреждениях.
"Давайте дождемся точки зрения экспертов и не будем сейчас делать какие-то такие любительские рассуждения на этот счет", – пояснил свою позицию Песков.
ЧП произошло 15 января в одной из школ Перми. Драка между двумя школьниками переросла в конфликт, в результате которого пострадали 15 человек. 12 из них были госпитализированы. Уточняется также, что учитель и двое молодых людей находятся в тяжелом состоянии.
Министр образования РФ Ольга Васильева заявила, что берет этот инцидент на личный контроль. Аналогичное решение приняли в законодательном собрании Пермского края.
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