В заксобрании Пермского края возьмут на контроль ситуацию с дракой в школе

15 января, 12:16
Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг
Председатель комитета по социальной политике законодательного собрания Пермского края Сергей Клепцин прокомментировал драку между учениками с применением ножей в меcтной школе.
"В любом случае, конечно, все, что связано с детьми, нас интересует. Будем контролировать... Будем отслеживать состояние здоровья детей и учительницы", – сказал он в разговоре с RT.
Ранее сообщалось, что инцидент в пермской школе на личный контроль взяла министр образования РФ Ольга Васильева. Ведомство находится на оперативной связи с региональными органами управления в Пермском крае и уже направило на место своих специалистов.
Инцидент произошел в школе № 127 в понедельник, 15 января. В учебном заведении произошла драка между двумя школьниками. В результате конфликта пострадали 15 человек. 12 человек госпитализировано. Учитель и двое молодых людей в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу №4.
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