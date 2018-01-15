В заксобрании Пермского края возьмут на контроль ситуацию с дракой в школе

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Председатель комитета по социальной политике законодательного собрания Пермского края Сергей Клепцин прокомментировал драку между учениками с применением ножей в меcтной школе.

"В любом случае, конечно, все, что связано с детьми, нас интересует. Будем контролировать... Будем отслеживать состояние здоровья детей и учительницы", – сказал он в разговоре с RT.

Ранее сообщалось, что инцидент в пермской школе на личный контроль взяла министр образования РФ Ольга Васильева. Ведомство находится на оперативной связи с региональными органами управления в Пермском крае и уже направило на место своих специалистов.

Инцидент произошел в школе № 127 в понедельник, 15 января. В учебном заведении произошла драка между двумя школьниками. В результате конфликта пострадали 15 человек. 12 человек госпитализировано. Учитель и двое молодых людей в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу №4.