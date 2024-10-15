Движение транспорта на Сущевском Валу восстановлено

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение на Сущевском Валу в районе дома 55 было восстановлено после аварии с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Авария с участием нескольких машин произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца вечером 15 октября. Движение в районе происшествия было затруднено.

Согласно данным СМИ, в ДТП пострадали 3 человека.

До этого, вечером 14 октября несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле. Авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца и тоже вызвала затруднения в движении. Однако они были устранены в кратчайшее время.