15 октября, 23:35Происшествия
Движение транспорта на Сущевском Валу восстановлено
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Движение на Сущевском Валу в районе дома 55 было восстановлено после аварии с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Авария с участием нескольких машин произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца вечером 15 октября. Движение в районе происшествия было затруднено.
Согласно данным СМИ, в ДТП пострадали 3 человека.
До этого, вечером 14 октября несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле. Авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца и тоже вызвала затруднения в движении. Однако они были устранены в кратчайшее время.
Две фуры столкнулись на Ленинградском шоссе 14 октября