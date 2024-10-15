Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько автомобилей столкнулись на Сущевском Валу в районе дома 55, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца. На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства ДТП уточняются. Движение в районе аварии затруднено, водителей просят выбирать пути объезда.

В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, рассказал Агентству "Москва", что в ДТП пострадали три человека. Они были госпитализированы.

Ранее три автомобиля столкнулись на Дмитровском шоссе в районе дома 96, корпуса 1. Информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, вечером 14 октября несколько автомобилей попали в ДТП в Лефортовском тоннеле. Авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца и тоже вызвала затруднения в движении. Однако они были устранены в кратчайшее время.