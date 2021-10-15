Адвокат избитого в метро москвича рассказал о его состоянии

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Адвокат Романа Ковалева, которого избили трое мужчин в столичном метро, Евгений Корчаго рассказал о состоянии своего подзащитного. Об этом сообщает RT.

"Врачи пока даже не прогнозируют время выписки: соответственно, реабилитация может оказаться длительной и, возможно, дорогостоящей. В исковых требованиях, наверное, исходить будем уже из этого", – сказал Корчаго.

Он пояснил, что в ближайшее время начнет составление ходатайства после ознакомления с материалами дела. По словам адвоката, Ковалев пока не планирует требовать взыскания средств с нападавших.

"Возможно, мне удастся его переубедить", – добавил Корчаго.

4 октября трое мужчин избили москвича в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская". Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише. Роман Ковалев заступился за девушку.

Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22 и 26 лет. Им предъявили обвинение за покушение на убийство и угрозу применения насилия в отношении полицейских.

В СК приняли решение наградить мужчину. В ведомстве отметили его активную гражданскую позицию и смелость.

