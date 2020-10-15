Три человека погибли в результате ДТП в Красноярском крае

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярском крае водитель ВАЗа не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево. Погибли три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МВД.

Авария произошла в четверг, 15 октября, утром, на 19-м километре автодороги Заозерный – Новая Солянка.

В результате ДТП скончались пассажиры 2002, 1971 и 1985 годов рождения. Водитель и еще один пассажир госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Подмосковье машина врезалась в дерево на 2-м километре автодороги Старая Купавна – Щемилово. Погибли два человека.

До этого в Москве при падении автомобиля в реку Яуза погиб таксист.