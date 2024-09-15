Движение затруднено на внешней стороне 93-го км МКАД из-за аварии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 93-го километра МКАД, в районе съезда № 93А. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте уже работают оперативные службы Москвы, которые уточняют обстоятельства произошедшего и информацию о возможных пострадавших.

Из-за аварии движение в данном районе затруднено. Автомобилистам порекомендовали заранее выбирать пути объезда.

ДТП с пятью автомобилями произошло ранее на внутренней стороне 10-го километра МКАД. Из-за случившегося движение на этом участке также было временно затруднено, однако позже его восстановили.

В начале сентября водитель мотоцикла и пешеход погибли в результате ДТП на улице Борисовские пруды в Москве. Предварительно, мотоциклист не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения.